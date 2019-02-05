الكاديكي: مدينة بنغازي تدار بمجلس تسييرى أعرج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس قسم الإعلام “سابقًا” في بلدية بنغازي نضال الكاديكي، تأييده إجراء انتخابات مجلس بلدي يتولى تسيير المهام الخدمية في المدينة، وأنه حق طبيعي لسكان المدينة لانتخاب ممثليهم كما أنه حق دستوري.

وقال الكاديكي:” نعم أؤيد حراك “بنغازي تحررت وتنتخب”، وأعلنت استقالتي من رئاسة الإعلام في بلدية بنغازي لعدة أسباب ومن ضمنها هذا السبب”.

وأكد رئيس قسم الإعلام “سابقًا” أن قرار تكليف المجلس التسييري لبلدية بنغازى تشوبه إجراءات غير قانونية، وأن آلية اختيار الأعضاء تختلف على قرارات البلديات الأخرى التابعة للحكومة المؤقتة، حيث صدرت تكليفات للبلديات الأخرى بعودة الأعضاء المنتخبين ،أما ما حدث فى بلدية بنغازي فالأعضاء لم يكونوا من المنتخبين الذين جمدت أعمالهم بعد صدور قرار رئيس مجلس النواب بتكليف الحاكم العسكري درنة بن جواد الذي بدوره أصدر قرارات تكليف عمداء لبلديات من درنة إلى بن جواد.

وقال الكاديكي :” كما أن المجلس التسييري بنغازى متكون بحسب القرار الحكومي من رئيس وأربع أعضاء وإلى الآن لم يكتمل تسليم مهام عمله، لوجود مشاكل إدارية وأمنية لاثنين من الأعضاء واستقالة العضو الثالث، ما يعنى أن المجلس التسييرى منذ تكليفه لم يكتمل نصابه القانوني، وإلى الآن يعمل برئيس وعضو واحد فقط من أصل خمسة أعضاء، وهذه معضلة إدارية وقانونية قد تعرض الإجراءات والقرارات التي يصدرها المجلس التسييرى بنغازى للطعن لعدم شرعيتها، ولكن المستغرب عدم الاهتمام والتركيز من قبل أجهزة الدولة لهذه المعضلة “.

وختم الكاديكي :”خلاصة لا يجب أن تكون مدينة بحجم وطن مثل بنغازى دفعت كثيرًا من التضحيات أن تدار بمجلس تسييري أعرج “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24