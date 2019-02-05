السراج ينتقد عملية حفتر في جنوب ليبيا

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بوقف الفوري للأعمال العسكرية، في الجنوب الليبي، حفاظا على السلم الأهلي، وحقن الدماء.

ودان المجلس في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق في الجنوب الليبي، من بينها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق، وتسبب في ترويع الآمنين الأبرياء، وإصابة عدد منهم، إلى جانب بعض الأضرار المادية.

ودعا المجلس الرئاسي إلى تغليب لغة العقل والحكمة، وتوقف هذه الأعمال التي تحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار.

وأوضح البيان أن الحرب على الإرهاب بكافة أشكاله، والقضاء على المرتزقة والدخلاء، والجريمة المنظمة، هو هدف الجميع، ولن نتنازل عنه، مبينا أنه لا يمكن تحقيقه بالاندفاع نحو حلول عسكرية، تهدد أمن المدنيين وحياتهم، داعيا إلى توحيد الجهود، والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم شامل، وترتيبات أمنية موحدة.

وأكد المجلس أن هذه الأعمال ستعيد حل الأزمة إلى الوراء، موضحا أنها ستحل عبر توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، لاجتياز المحنة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

ولفت البيان إلى أن الجنوب الليبي، يمثل أهمية بالغة في استقرار ليبيا، مشددا على تجنيبه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية، أو مدخلا للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية.

وكان الناشط بمؤسسات المجتمع المدني في مدينة مرزق جنوب ليبيا سليمان سيدا، قد أكد أن الطيران الحربي التابع لعملية الكرامة استهدف تجمعا مدنيا سلميا، كان يعد لمظاهرة تندد بالعملية العسكرية، التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الجنوب الليبي.

وصرح سيدا لموقع ليبيا الخبر أن حملة حفتر العسكرية تستهدف مكون قبيلة التبو، وتهدف إلى تطهيرهم عرقيا من خلال استخدامه لقبائل تناصبها العداء.

من جانبه أكد عضو لجنة الجرحى بمدينة مرزق سعيد علي لليبيا الخبر، وقوع سبعة قتلى واثنين وعشرين جريحا بينهم إصابات خطيرة جراء قصف الطيران التابع لعملية الكرامة، موضحا أنهم يتلقون العلاج في مستشفى مرزق العام.

وفي سياق متصل قالت جالية قبيلة التبو في دول المهجر، إنها تعتزم رفع مذكرات قانونية لدى المنظمات الدولية، بشأن محاولات الإبادة والتطهير العرقي الذي استهدف القبيلة مؤخرا، من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى محاولات منعهم من إجراءات الحصول على الهوية الوطنية.

وأوضحت الجالية في بيان لها، أنها ستسعى من خلال وسائل الإعلام إلى كشف الحكومات والشخصيات، التي تقود حملات عنصرية ضدها.

وأكد أبناء التبو في الخارج أنهم سيعملون مع المنظمات الدولية والطبية، على إيصال المساعدات والمواد اللازمة إلى أهلهم في الداخل، المتضررين من أعمال الإبادة والتهجير التي تمارسها كتائب الكرامة.

واستنكرت جالية التبو في المهجر، قصف الطيران الحربي لتجمع سلمي في أطراف مدينة مرزق، أدى إلى مقتل سبعة وجرح اثنين وعشرين، معتبرة أن هذا القصف دليل على محاولات الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى استنكارها عمليات الاعتقال الممنهجة من قبل كتائب عملية الكرامة، والتي قالت إنها تحمل أحقادا مسبقة ضد مكون التبو.

وأعرب أبناء التبو في الخارج عن رفضهم لوجود أي عناصر أجنبية داخل أرض الوطن، تحمل السلاح وتنضم إلى الميليشيات، وإن رفعت شعار الجيش الليبي، ومارست أعمال الحرابة والجريمة المنظمة، وعرضت حياة المدنيين للخطر.

وطالبت جالية التبو عملية الكرامة العسكرية، بتطهير صفوفها من العنصريين وأصحاب الأجندات، التي لا تخدم قضية الوطن، وتقود حملة كراهية وفتنة، لا يخدم السلم الأهلي بالجنوب بحسب البيان.

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