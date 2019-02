المتوسط:

طالبت قوات حماية طرابلس، النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شحنة المدرعات التي اوقفها رجال الجمارك في ميناء الخمس، وكذلك شحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء، وكشف كل الحقائق للشعب الليبي.

وفى بيان لها، طالبت النائب العام بالكشف عن المتورطين في تلك الشحنات وفي الاعتمادات المستخدمة لتوريدها.

