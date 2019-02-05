توقعات حالة الطقس ليوم غدا الاربعاء 6 فبراير في ليبيا

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة جوية صادرة عنه, إستمرار تأثر المناطق الشمالية بتأثيرات المنخفض الجوي الليلة وغدا يصاحبه امطار رعدية غزيرة وحبات البرد مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وفيما يلي تفاصيل الحالة الجوية ليوم غدا الاربعاء 6 فبراير 2019:

تشهد مناطق رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة استمرار سقوط امطار جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد ما يتسبب في حدوث السيول وجريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتراوح سـرعتها بين (50-70) كم/س، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (10-14) مْ ولاتتجاوز (07) مْ على المرتفعات الجبلية.

كما تتأثر مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده بالمنخفض الجوي مع سقوط امطار متوسطة إلى جيدة على أغلب المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد واحتمال بسيط لسقوط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصـوى بين (12 – 17) مْ ولاتتجاوز (08) مْ على الجبل الأخضر.

ويخيم على طقس الجفرة – سبها – غـات – غدامس والحمادة تكاثر السحب الليلة وغدا على الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة القصوى، حيث تتراوح بين (10- 16).

ويخيم على طقس الكفرة – تازربو والسرير سماء صافية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الاتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (16- 20).

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