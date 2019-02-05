اخبار ليبيا الان

جويلي لـ المرصد : حرس المنشآت تحرك بأمر الرئيس إلى الشرارة وسندعمه عند الضرورة

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي ” لواء ” أسامة جويلي تحرك قوة من منتسبي حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة جنوبي ليبيا  مؤكداً بأن المنطقة ستدعم هذه القوة عند الضرورة .

وقال جويلي فى حديث لـ المرصد بوقت متأخر من مساء الثلاثاء أن عناصر هذه القوة هم من المكلفين بحماية حقل الشرارة منذ سنة 2012 ثم إنقطعوا عنه فى وقت لاحق .

وأضاف بأن هذه العناصر أضطرت الي مغادرة الحقل سنة 2014 بسبب النزاع الذي قال بأنه حدث تحت مسمى ( فجر ليبيا) مشيراً إلى أنهم لازالوا يتقاضون مرتباتهم علي كادر حقل الشرارة حتى الآن .

ونوه جويلي إلى أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للإختراقات الامنية المتكررة التي وضعن الحقل تحت القوة القاهرة وهو ماسبب خسائر تفوق المليار دولار.

وكشف جويلي قائلاً : ” الآن عاد جزء من هذه القوة لإستئناف عملهم في تأمين الحقل مع القوة النظامية ، لعودة الحقل للعمل ، وتبعية هذا الجهاز لمجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق ” .

وعن تبعية القوة ومن أعطى لها أمر التحرك ، قال جويلي : ” هذه القوة تحركت بأمر من الرئيس فائز السراج بالتنسيق مع آمر حرس المنشآت النفطية وهي ليست تابعة للمنطقة العسكرية الغربية ولكن مهمتنا فى المنطقة تسهيل تحركها ودعمها إذا إقتضت الضرورة ” .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق