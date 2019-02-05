جويلي لـ المرصد : حرس المنشآت تحرك بأمر الرئيس إلى الشرارة وسندعمه عند الضرورة

ليبيا – أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي ” لواء ” أسامة جويلي تحرك قوة من منتسبي حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة جنوبي ليبيا مؤكداً بأن المنطقة ستدعم هذه القوة عند الضرورة .

وقال جويلي فى حديث لـ المرصد بوقت متأخر من مساء الثلاثاء أن عناصر هذه القوة هم من المكلفين بحماية حقل الشرارة منذ سنة 2012 ثم إنقطعوا عنه فى وقت لاحق .

وأضاف بأن هذه العناصر أضطرت الي مغادرة الحقل سنة 2014 بسبب النزاع الذي قال بأنه حدث تحت مسمى ( فجر ليبيا) مشيراً إلى أنهم لازالوا يتقاضون مرتباتهم علي كادر حقل الشرارة حتى الآن .

ونوه جويلي إلى أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للإختراقات الامنية المتكررة التي وضعن الحقل تحت القوة القاهرة وهو ماسبب خسائر تفوق المليار دولار.

وكشف جويلي قائلاً : ” الآن عاد جزء من هذه القوة لإستئناف عملهم في تأمين الحقل مع القوة النظامية ، لعودة الحقل للعمل ، وتبعية هذا الجهاز لمجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق ” .

وعن تبعية القوة ومن أعطى لها أمر التحرك ، قال جويلي : ” هذه القوة تحركت بأمر من الرئيس فائز السراج بالتنسيق مع آمر حرس المنشآت النفطية وهي ليست تابعة للمنطقة العسكرية الغربية ولكن مهمتنا فى المنطقة تسهيل تحركها ودعمها إذا إقتضت الضرورة ” .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية