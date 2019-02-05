حالة وفاة في رحلة الخطوط الجوية الأفريقية

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أفاد مصدر خاص لـ 218 عن وفاة أحد ركاب طائرة الخطوط الأفريقية، الرحلة رقم 432 التي أقلعت ظهر أمس الثلاثاء من مطار برج العرب بالإسكندرية متجهة إلى مطار بنينا في بنغازي .

وأضاف المصدر أن الوفاة حدثت بعد صدمة نفسية ونوبة هستيريا وذعر نتج عنها سكتة قلبية، حيث تعرضت الطائرة إلى مطبات هوائية قوية جراء سوء الأحوال الجوية ما سبب هلع الراكب المعني الذي دخل في حالة من الفزع والصراخ ما اضطر طاقم الطائرة أن يتدخل لتهدئته دون جدوى ليقرر كابتن الطائرة الهبوط الاضطراري في مطار مرسى مطروح لاسعاف الراكب الذي فارق الحياة حال هبوط الطائرة.

تم تسليم الجثمان إلى السلطات المصرية لتشريح المتوفى وارساله لأهله في مدينة المرج بعد التحققيات

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