جاهر بصوته حينما خفتت أصوات النضال .. رحيل مناضل السلام “علي نوح”

أخبار ليبيا 24 – خاص

كان في مقدمة أرتال الداعين للمصالحة، مؤمنا بحقوق الإنسان مدافعا عنها، مخصصا جهده ووقته، باذلا التضحيات في سبيل ذلك فلوحق وسجن وعذّب وهجر.

علي محمد عبدالسلام نَوح الهروس، شاب ليبي من مدينة تاورغاء، نشط كثيرًا في ملف المصالحة، فكان في مقدمة الجالسين في ملف مصالحة مصراتة وتاورغاء، حيث عانى سكان مدينته مرارة البقاء في مخيمات طرابلس وبنغازي وسبها، وحرموا من العودة لأرضهم.

تقدم في وقت تأخر فيه كثيرون، تكلم وجاهر بصوته حينما خفتت أصوات النضال من أجل القضية، وقضيته مدينته التي كانت تؤويه، كما أنه كان عضوا بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، بارزًا في توثيق حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون في ليبيا.

وطالب في آخر مقابلة مصورة معه أهالي تاورغاء الذين لم يعودوا لمدينتهم بالعودة إليها والتضحية من أجل خدمتها، معربًا عن سعادته بالوجود داخل تاورغاء، وقال عن عودته لمدينته عبارة شهيرة “هذا اليوم انتظرناه طويلا وكثيرا”.

غيبه الموت في العاصمة طرابلس، ليلة الأربعاء ثاني أيام العام 2019م، إثر مرض ألم به لم يمهله طويلا، ووراه الثرى بمقبرة سيدي حسين بالهضبة الخضراء في جنازة حضرها موكب مهيب بكاه ورثاه أهالي مدينته، والناشطون من عدة من مدن ليبيا.

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