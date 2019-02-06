حماية طرابلس تبارك جهود مكافحة الإرهاب

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طالبت “قوة حماية طرابلس” في بيان لها -صدر ليل الثلاثاء ونشرته على صفحتها الرسمية- النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شُحنة المدرعات التي ضبطها وكشف عنها موظفو الجمارك في ميناء الخمس.

كما طالبت القوة في بيانها بالتحقيق في قضية شُحنات الأسلحة والذخائر التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء وكشف كل الحقائق أمام الشعب الليبي – حسب تعبير البيان.

ونوهت القوة في البيان على ضرورة كشف المتورطين في إدخال تلك الشحنات والتحقيق في الإعتمادات المستخدمة لتوريدها.