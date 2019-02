حماية طرابلس تبارك جهود مكافحة الإرهاب

متابعة|218 طالبت “قوة حماية طرابلس” في بيان لها -صدر ليل الثلاثاء ونشرته على صفحتها الرسمية- النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شُحنة المدرعات التي ضبطها وكشف عنها موظفو الجمارك في ميناء الخمس. كما طالبت القوة في بيانها بالتحقيق في قضية شُحنات الأسلحة والذخائر التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء وكشف كل الحقائق أمام الشعب الليبي – حسب تعبير البيان. ونوهت القوة في البيان على ضرورة كشف المتورطين في إدخال تلك الشحنات والتحقيق في الإعتمادات المستخدمة لتوريدها.

كما عرج بيان القوة على ما أسماه بالحرب الأخيرة بجنوب طرابلس مطالباً بملاحقة المتسببين فيها بقرارات وزارية تحمل طابع الفتنة المتعمدة –حسب وصف البيان- وكذا الممولين للمعارك والداعمين لها . وخلص البيان إلى أن “قوة حماية طرابلس” لا تعترف بشرعية المجلس الرئاسي إلا مجتمعاً بأعضائه التسعة حسب إتفاق الصخيرات، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة بتنفيذ الإتفاق كاملاً بحذافيره، لا بطريقة إنتقائية تستخدم السلطة لأجندات حزبية ومناطقية مشبوهة–حسب البيان . – واختتمت”قوة حماية طرابلس” بيانها الموسع بتطلعها لإنتخابات رئاسية وبرلمانية “عاجلة” تُجدد الشرعية الحقيقية المستمدة من صندوق الإنتخابات الليبية، وتتعهد بحمايتها والتعاون الكامل مع المفوضية العليا للإنتخابات لإنجاحها وتبارك أي جهود تبذل في مكافحة الجريمة والإرهاب.

