حول أهداف “وحدة دعم وتمكين المرأة”

التقت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ليلي اللافي،أمس الثلاثاء في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس مع ممثلات 21 دولة من سفارات ومنظمات دولية بحضور نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز”.

استعرضت “اللافي” في اللقاء أهداف الوحدة واستراتيجية عملها وماحققته، كما تطرقت لأبرز الصعوبات، مؤكدةً على أن الوحدة تدعم المرأة في كل المجالات للمساهمة في بناء البلاد وتنميتها.

وأشادت رئيسة الوحدة بتجارب المرأة في القيادة التي منحت لها في العديد من الدول وأعربت عن ثقتها في الخروج بتوصيات تترجم إلى برامج فعلية تخدم المرأة في كافة ربوع ليبيا دون تهميش أو إقصاء.

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