ملتقى الجودة وتقييم أداء الجامعات

تقرير|218

انطلقت في جامعة سرت فعاليات الملتقى الوطني الثاني لمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات الليبية الحكومية بتنظيم من الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم وبرعاية جامعة سرت.

انتظم الملتقى تحت شعار “أينما توجد العراقيل والتحديات فهناك فرص للتحسين والتطوير” وسجل الملتقى حضوراً متميزاً لرئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم ووكيل جامعة سرت للشؤون العلمية والكاتب العام بالجامعة ومدير مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة ومديري مكاتب الجودة في 23 جامعة ليبية حكومية من مختلف المدن الليبية.

يهدف الملتقى إلى العمل على نشر ثقافة الجودة والرفع من أداء مكاتب الجودة في مختلف الجامعات الليبية الحكومية وتقديم الدعم لهذه المكاتب من أجل الرفع من أدائها خدمة لتطوير التعليم الجامعي بالبلد كما يهدف لرصد برامج وأنشطة الجودة وتحديد أهم مؤشرات إنجاز تلك البرامج والأنشطة بمحتلف الجامعات.

تميز اليوم الأول للملتقى بتقديم عدة أبحاث وورقات عمل لتجارب أعمال مكاتب الجودة بعدة جامعات بهدف تبادل التجارب والمعلومات والاستفادة من الخبرات الحاضرة للملتقى كما تم تخلل الأبحاث التطرق للعراقيل التي تواجه مكاتب الجودة وتقييم الأداء والتأكيد على إجراء الدراسات بهدف تحديد المشاكل والعراقيل ومكامن الضعف والقوة ووضع الخطط الاستراتيجية لتحسين وتطوير العملية التعليمية.

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