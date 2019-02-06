قيادة الجيش الليبي ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى جنوب البلاد

بنغازي — سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء 6 فبراير / شباط، إن تعزيزات عسكرية كبيرة خرجت من مدينة بنغازي متجهة إلى قاعدة الجفرة العسكرية ضمن عمليات تطهير الجنوب، مشيرا إلى أن القوة العسكرية ضخمة وعناصرها مجهزون بالكامل وذلك بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أكد خلال تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق، بأن العمليات العسكرية في الجنوب الليبي تسير وفق خطة أعدتها القيادة العامة للجيش، مضيفا أن المرحلة الأولى انتهت بنجاح والمرحلة الثانية أيضا انتهت ونحن الآن في المرحلة الثالثة دون الدخول في تفاصيل لعدم إرباك غرفة العمليات.

وأشار المسماري إلى أن معسكرات المليشيات والمرتزقة والإرهابيين منتشرة في كل جنوب ليبيا بالكامل، ولكن الجيش الليبي لديه معلومات وافية وكافية ويملك القدرة لتطهير الجنوب بالكامل وسيكون التعامل وفق أولويات تحددها غرفة العمليات.