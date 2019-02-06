الكتيبة 301 تعلن إعاد الانتشار في مناطق جنوب طرابلس

أعلنت الكتيبة 301 مشاة التابعة لرئاسة الأركان بطرابلس؛ شروعها في إعادة الانتشار والتمركز في مناطق جنوب العاصمة تنفيذا للترتيبات الأمنية.

وقالت الكتيبة في بيان لها الثلاثاء؛ إن إعادة الانتشار جاء بعد تلقيها أوامر من الجهات العليا، لفرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها؛ مضيفة أنها على استعداد تام لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية في مواقعها.

كما أكدت الكتيبة أنها ستتصدى لأية خروقات أمنية تهدد الأمن والاستقرار سواء كان مصدرها جماعات إرهابية أو عسكرية انقلابية، وفق وصفها.

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