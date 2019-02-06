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الكتيبة 301 تعلن إعاد الانتشار في مناطق جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلنت الكتيبة 301 مشاة التابعة لرئاسة الأركان بطرابلس؛ شروعها في إعادة الانتشار والتمركز في مناطق جنوب العاصمة تنفيذا للترتيبات الأمنية.

وقالت الكتيبة في بيان لها الثلاثاء؛ إن إعادة الانتشار جاء بعد تلقيها أوامر من الجهات العليا، لفرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها؛ مضيفة أنها على استعداد تام لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية في مواقعها.

كما أكدت الكتيبة أنها ستتصدى لأية خروقات أمنية تهدد الأمن والاستقرار سواء كان مصدرها جماعات إرهابية أو عسكرية انقلابية، وفق وصفها.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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تعليق

  • رومل:
    6 فبراير، 2019 الساعة 7:30 ص
    تصريح ينم عن خوف وإرتعاش وعدم ثقة .. قريب جدا حتشوف البعثة الاممية والمجتمع الدولي اللي شاد بيهم ظهرك راخيين بيك الحبل يا وجه البقرة
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    ali nuri:
    6 فبراير، 2019 الساعة 7:48 ص
    عودة للكتيبة 301 كانت الكتيبةلتؤمن عدداً من المواقع والمناطق والمؤسسات ( والمصارف لهم نصيب الأسد من السيولة الي تجي في السنة مرتين وقليل من الفتات للمواطنين من الأخير مليشيا سيولة
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    candy:
    6 فبراير، 2019 الساعة 8:56 ص
    GAME OVER

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