أعلنت كتيبة 301في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن الكتيبة شرعت في إعادة الانتشار والتمركز في مناطق جنوب طرابلس تنفيذاً للترتيبات الأمنية.

حيث أوضحت الكتيبة في بيانها أنها تحركت بعد تلقي الأوامر من الجهات الأعلى، بهدف فرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها، معلنةً استعدادها التام لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية في مواقعها.

كما تعهدت الكتيبة في بيانها ببذل كل ما في وسعها لأجل فرض الأمن داعيةً كافة المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع أفرادها.

هذا وقالت كتيبة 301 مُشاة في بيانها أنها ستتصدى لأية خروقات أمنية تهدد الأمن والإستقرار سواء أكان مصدرها من جماعات إرهابية أو عسكرية إنقلابية.

في سياق متصل يُذكر أن الكتيبة 301 مُشاة كانت قد انسحبت من مناطق سيطرتها في سبتمبر الماضي خلال أحداث جنوب طرابلس خوفًا من تحول المنطقة السكنية إلى ساحة حرب يكون للعائلات النصيب الأكبر فيها من القتل والدمار.

The post تنفيذاً للترتيبات الأمنية.. الكتيبة 301 تعود للتمركز والانتشار في جنوب العاصمة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا