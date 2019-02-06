المسماري: إغراق ليبيا بالخراب هدف تركي بحت

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني العميد أحمد المسماري، إن تركيا تقوم بقيادة تحالف دولي بتمويل قطري لنشر الخراب والدمار في ليبيا، وأن المحاولات التركية ما تزال مستمرة لدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا ومحاربة قوات الجيش.

وأشار العميد المسماري خلال تصريحات صحفية إلى أن الإرهاب التركي يُهدد كامل المنطقة مطالبا مجلس الأمن بإجراء حظر دولي على تركيا.

وشدد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني على أن عملية تحرير الجنوب التي أطلقها الجيش منتصف يناير الماضي ستستمر دون أي تراجع لاقتلاع الإرهاب من المنطقة مُشيراً إلى وجود مخطط يهدف إلى تقسيم الجنوب لإنشاء دولة متطرفة.

يُشار إلى أن جمارك ميناء الخمس قد قامت بضبط شحنة سيارات مُصفحة ومُدرعات عسكرية على متن باخرة قادمة من تركيا.

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