قوة حماية طرابلس تطالب بالتحقيق الفوري في شحنة المدرعات التي تم إيقافها في ميناء الخمس

دعت قوة حماية طرابلس النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شُحنة المدرعات التي أوقفهـا رجال الجمارك في ميناء الخمس، وكذلك شُحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء.

وطالبت القوة في بيان صادر عن القوة، الكشف عن المتورطين في تلك الشحنات وفي الإعتمادات المستخدمة لتوريدها.

وأكدت القوة وفقاً لبيانها، عدم اعترافها بشرعية “المجلس الرئاسي” إلا مجتمعاً بأعضائه التسعة، حسب إتفاق الصخيرات، مطالبة بعثة الأمم المتحدة بتنفيذ الإتفاق كاملاً بحذافيره.

وختمت قوة حماية طرابلس بيانها، بالتأكيد على تطلعها لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية “عاجلة” تُجدد الشرعية الحقيقية المستمدة من صندوق الإنتخابات الليبية، متعهدة بحمايتها والتعاون الكامل مع المفوضية العليا للإنتخابات لإنجاحها.

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