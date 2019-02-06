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مفوضية الانتخابات تتسلم قانون الاستفتاء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القانون المعدل الخاص بتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وجاءت عملية التسلم وفقا لبيان صحفي صادر عن المفوضية بعد تعديل القانون وفقا للملاحظات التي قدمها رئيس المفوضية عماد السائح على القانون السابق الذي تم تسليمه في نوفمبر الماضي.

وكان السائح قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في الـ6 من ديسمبر الماضي وجود ملاحظات للمفوضية على بعض مواد القانون يجب تعديلها حتى يتسنى لها تنفيذه فيما حضر السائح جلسات مجلس النواب لتوضيح التعديلات المطلوبة على قانون الاستفتاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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