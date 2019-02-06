الكتيبة 301: سنتصدى للجماعات الإرهابية والعسكرية الإنقلابية

أكدت

الكتيبة 301 التابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوفاق، أنها ستتصدى لأي خروقات أمنية تهدد

أمن واستقرار المواطن سواءً كان مصدرها “جماعات إرهابية” أو “عسكرية

إنقلابية”.

وأوضحت

الكتيبة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، الثلاثاء، أن أعادة انتشارها في مناطق جنوب

طرابلس يأتي ضمن إطار فرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها تنفيذاً

للترتيبات الامنية التي أقرتها حكومة الوفاق.

وأضاف

البيان أن الكتيبة على استعداد لمساندة ودعم كافة الجهات الامنية والعسكرية الشرعية

في مواقعه، إلى جانب تأمين المؤسسات والمواقع التى تتمركز بها. بحسب نص البيان

وشدد

البيان على التزام الكتيبة 301 بما يصدر إليها من أوامر من الجهات الأعلى، مؤكدة أن

الرسائل الإيجابية التي تلقتها زادت من تصميمها على المضي قدماً في محاربة كل ما يخل

بأمن المواطن في ليبيا.

يُذكر

أن حكومة الوفاق أقرت بداية أكتوبر الماضي،

حزمة من القرارات الإصلاحية بينها إقرار الترتيبات الامنية لفرض الأمن في العاصمة طرابلس

والمناطق المحيطة بها.

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