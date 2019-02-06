فرنسا تُبارك إنجازات الجيش الوطني بالجنوب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الوطني سمحت بالقضاء على أهداف إرهابية مهمة، مُشيرة إلى أنها من المُمكن أن تُمكّن أيضاً من إعاقة أنشطة مهربي البشر بشكل دائم.

وذكرت فرنسا في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، أن النفط يُعتبر مورداً وطنياً يجب أن يستفيد منه جميع الليبيين كما شددت على ضرورة أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها المسؤول الوحيد عن توريده، في إشارة لعمليات الجيش التي شملت تأمين الحقول النفطية.

وأكدت فرنسا خلال البيان حرصها على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وجددت دعمها للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب في ظل تنديد من قبل المجلس الرئاسي لعمليات الجيش الوطني وسط استمرار انقسام المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا.

يُشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني أطلقت منتصف يناير الماضي عملية عسكرية لتحرير الجنوب من الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب البشر.

وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل قيادات إرهابية بارزة أهمها الإرهابي أبو طلحة الليبي أحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية