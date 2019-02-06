السفير الإيطالي يجدد تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا

أبدى سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو قريمالدي”، تطلع بلاده لتعزيز وتطويرعلاقات التعاون مع ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، تم خلاله مناقشة الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والأمني، ومستجدات الوضع السياسي، وكذلك الخطوات الايجابية التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية بما يخدم المرحلة الراهنة .

هذا وأعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا يوم السبت، عن تسمية السفير الجديد جوزيبي بوتشينو، خلفاً للسفير السابق، جوزيبي بيروني.

الجدير بالذكر، أن جوزيبي بوتشينو غريمالدي، كان سفيراً لإيطاليا لدى ليبيا في الفترة من سبتمبر 2011 إلى فبراير 2015، حيث أغلقت روما سفارتها حينها لأسباب أمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا