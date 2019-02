المتوسط:

أعلنت الكتيبة 301 مشاة التابعة للجيش الليبي إعادة انتشارها والتمركز في جنوب طرابلس، وذلك بعد تلقيها الأوامر بذلك.

وأوضحت الكتيبة في بيان لها أنها تقوم بتأمين عدد من المواقع والمناطق والمؤسسات، كما أنها على إستعداد تام لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية في مواقعها.

وتعهدت الكتيبة ببذل كل ما في وسعها لفرض الأمن، داعية المواطنين الى التعاون الإيجابي مع أفرادها.

ولفتت الكتيبة إلى أنها ستتصدى لأية خروقات أمنية تهدد الأمن والاستقرار سواء أكان مصدرها من جماعات إرهابية أو عسكرية انقلابية.

The post إعادة انتشار الكتيبة 301 جنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية