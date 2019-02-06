استمرار تساقط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي

بنغازي-العنوان

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إلى احتمالية استمرار سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الخليج والساحل الشرقي مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وتشهد المنطقة الممتدة من رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع انقشاع تدريجي للسحب مساء هذا اليوم على أغلب المناطق.

والرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (12-17) مئوية ولا تتجاوز (10) مئوية على المرتفعات الجبلية.

والأمطار في المنطقة الممتدة من خليج سرت وسهل بنغازي حتى أمساعد جالو ومرادة، متوسطة إلى جيدة خاصة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (14 – 19) مئوية ولا تتجاوز (12) مئوية المرتفعات الجبلية.

والسماء في الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، قليلة السحب وتتكاثر أحيانا هذا اليوم على الحمادة وهون.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الحمادة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (13-18) مئوية.

أما في الكفرة، تازربو والسرير، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم واليومين القادمين تتراوح ما بين (17-21) مئوية.

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