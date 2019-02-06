حرس المنشآت النفطية يتجه نحو الشرارة لحمايته

أفاد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لوزارة دفاع الوفاق، أسامة جويلي، بتحرك قوة من حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة جنوبي ليبيا.

وقال جويلي، في تصريحات صحفية، أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للإختراقات الامنية المتكررة التي قال بأنها وضعت الحقل تحت القوة القاهرة وهو ماسبب خسائر نتيجة توقف الإنتاج تفوق المليار دولار، بحسب قوله.

وتابع: “هذه القوة تحركت بأمر من السراج بالتنسيق مع آمر حرس المنشآت النفطية، وهي ليست تابعة للمنطقة العسكرية الغربية ولكن مهمتنا فى المنطقة تسهيل تحركها ودعمها إذا اقتضت الضرورة”

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