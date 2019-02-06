المجلس الأعلى لقبائل أولاد سليمان يعلن تأييده لعمليات القوات المسلحة بالجنوب

أعلن المجلس الأعلى لقبائل أولاد سليمان، تأييده الكامل لعمليات القوات المسلحة الليبية الخاصة بتطهير الجنوب، من دنس العصابات الإرهابية.

وأكد المجلس في بيان مصور تابعته كاميرا قناة ليبيا، أن عملية الجيش في الجنوب، جاءت تلبية لمكونات الجنوب بكافة أطيافها عرباً وتبو وطوارق، داعياً استمرار لجان المصالحة بين كل القبائل والمدن في عملها؛ حتى تتوصل الى إحلال الصلح التام بين الجميع، ما سيعزز حالة الأمن التي يحتاجها الجميع بوجود الجيش.

وشدد المجلس الأعلى لقبائل أولاد سليمان في بيانه، على ضرورة تعزيز السيادة الوطنية في ليبيا ووحدة أراضيها ضد كل الطامعين.

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