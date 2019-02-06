باشاغا يعقد سلسلة لقاءات تمحورت حول تأمين البلاد

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع عضو مجلس النواب عن مدينة نالوت سالم قنان تطورات الأوضاع الأمنية في المدينة.

وأكد باشاغا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس دعم داخلية الوفاق لكل المناطق من أجل استقرار الأوضاع فيها، فيما ثمن قنان هذه الجهود لفرض الأمن في البلاد.

من جانب آخر التقى باشاغا برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمارعلي محمود لمناقشة عدد من المسائل الحيوية المرتبطة بالاستشارات وتطوير القدرات بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.

إلى ذلك شدد باشاغا على وجوب تحقيق أمن دول حوض البحر الأبيض المتوسط لتعزيز الاستقرار السياسي فيها.

وأتى موقف باشاغا خلال لقاء جمعه بالسفير الإسباني لدى ليبيا “فرانسيسكو دي ميغيل” تم خلاله تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجهود الأمنية المبذولة من قبل داخلية الوفاق لتأمين العاصمة طرابلس.

وأعرب “دي ميغيل” عن ارتياحه للاستقرار الأمني في العاصمة مبينا أن الحكومة الإسبانية تثمن الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن وتدعم حكومة الوفاق ووحدة ليبيا.

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