“اعتداءات مُتكررة” تُهدد مستشفيات ليبيا

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 41 هجوماً وقع ضد المرافق الصحية والعاملين في ليبيا خلال العام الماضي ، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.

وقال دوجاريك للصحفيين: “وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 41 هجوما استهدفت العاملين الصحيين والمرافق الصحية طوال الفترة عام 2018 في مختلف أنحاء البلاد” موضحا أن الهجمات أسفرت عن مقتل ستة من العاملين في مجال الصحة والمرضى ، وإصابة 25 من العاملين في المجال الصحي، كما تعرض سبعة من العاملين الآخرين للاعتداء خلال الفترة المحددة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 75 في المائة من المرافق الصحية في ليبيا مغلقة أو تعمل جزئياً ، وحتى تلك التي تعمل تعاني نقصا حادا في العناصر الطبية والطبية المساعدة، مضيفا أن الهجمات تجعل الآلاف من المحتاجين غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية.

ويعاني المواطنون من تردّي الخدمات الطبية في مختلف أنحاء البلاد ما اضطر من استطاع منهم للسفر إلى الخارج لعلاج حتى أبسط الأمراض وليجعل البعض الآخر الحكومة مدينة للمستشفيات والمصحات في بعض الدول رغم أن مختصين اقتصاديين أفادوا أن قيمة المبالغ المدفوعة للمراكز العلاجية في الخارج كفيلة بإنهاء أزمات القطاع الصحي الذي يعني كما غيره من القطاعات نتيجة الانقسام السياسي في البلاد.

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