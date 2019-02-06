فرنسا:عمليات الكرامة في الجنوب قضت على أهداف إرهابية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن العمليات الأخيرة في الجنوب الليبي التي قامت بها قوات الكرامة قضت على أهداف إرهابية، وقد تعيق أنشطة مهربي البشر في المنطقة على حد تعبيرها.

وأكدت الوزارة حرصها على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، ودعمها لجميع القوات العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب، مشددة على أهمية توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية تحت سلطة حكومة مدنية تستمد شرعيتها من الانتخابات.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن النفط الليبي مورد وطني يتعين أن يستفيد منه جميع الليبيين، مطالبة بأن يظل حكرا على المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

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