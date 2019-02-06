الجويلي: مهام قوة حرس المنشآت النفطية المتجهة للجنوب تأمين الشرارة

قال أمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، الأربعاء،

إن القوات المتجهة لتأمين حقل الشرارة هي مجموعة من منتسبي حرس المنشآت النفطية التابع

لرئاسة الوزراء، ومهمتها تأمين الحقل فقط.

وأوضح الجويلي في تصريح للرائد، أن هذه المجموعة كانت تعمل

في الحقل وتتقاضى رواتبها من الجهاز قبل انسحابهم منه عام 2014 ف، مشيرا إلى أنهم عادوا

الأن لتأمينه.

وأضاف الجويلي، أن إرسال القوة يأتي بالتنسيق مع جهاز حرس

المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، نافيا علمه بإمكانية عودة الحقل للعمل من جديد

قائلا هي اختصاص أصيل لمؤسسة النفط.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال

في يناير الماضي إن حقل الشرارة لن يعود للعمل إلى بعد إخراج “المجموعة المسلحة”

منه وتأمينه بشكل كامل.

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