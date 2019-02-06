العمليات العسكريّة في الجنوب تثير غضبَ المجلس الرئاسي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

رغم نجاحها في القبض على أبرز قادة الإرهاب بالمنطقة، وتأييد العديد من أهالي المنطقة لها؛ لكونها- حسب تعبيرهم- خطوة جدية لعودة الأمن لأحيائهم، نالت العمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية انتقادات حادة.

وعدّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن عمليات الجيش الليبي التي تسعى للقضاء على الإرهاب والحد من التهريب وتحجيم التدهور الأمني، تصرفاتٍ ستعيدنا للوراء.

وأكّد المجلس- في بيان له – أن الجنوب يمثل أهمية بالغة لاستقرار ليبيا ولا يجب أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو أن يكون مدخلًا للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية.

وأصبح جنوب ليبيا هذه الفترة محطّ اهتمام السلطات المحلية والدولية، عندما أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي البدء في عملياتها العسكرية؛ لتطهيره من الإرهاب منتصف يناير الماضي، بعد سنوات من تهميشه من قبل الحكومات المتعاقبة.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة مشير “خليفة حفتر” تعليماته لانطلاق عمليات تحرير الجنوب، وتوجهت عدد من الكتائب التابعة للقيادة إلى الجنوب الليبي الذي يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة، تتمثل في الانفلات الأمني خطفاً وحرابة وقتلاً وسرقة وتهريباً.

وبسطت القوات المسلحة العربية الليبية سيطرتها على أغلب المقار الحيوية بالمنطقة، لتعود أغلبها إلى ممارسة نشاطها مجددًا، واستلمت العناصر الأمنية مؤسساتها، وانتشرت الدوريات في الشوارع.

وأكّد بيان المجلس الرئاسي أن مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والجريمة المنظمة والقضاءَ على الدخلاء والمرتزقةِ هدفُ الجميع ولا تنازل عنه، ولكنه لا يتحقق بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين وحياتهم.

وأدان البيان، التصعيد العسكري الذي يحدث في بعض مناطق الجنوب والذي كان آخره القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها.

ودعا الرئاسي إلى توقف هذه الأفعال وما شببها حفاظًا على السلم الأهلي وحقنًا للدماء، معربًا عن أمله أن تسود لغة العقل والحكم، وأن تتوقف هذه الأعمال التي تحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار.

وكانت قد وصفت قوّة حماية الجنوب، التّابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الجنوبية، ما شهدته منطقة (غدوة) جنوب سبها مؤخرًا، بأنه هجوم لمليشيات قبلية متمردة، مدعومة من قبل اللواء “خليفة حفتر”، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي.

وأبدت القوة استغرابها من صمت المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق، عما يحصل في الجنوب، مطالبة بموقف واضح؛ لمنع تقدم قوات حفتر لدخول المنطقة، بحسب ما جاء في البيان، محذرة من أن مواصلة الاعتداء عليهم، سيدخل المنطقة في حرب مفتوحة وطويلة الأمد، قد تخلق فراغا أمنيا، ينسف جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

إلا أن المجلس الأعلى لقبائل أولاد سليمان أعلن تأييده الكامل لعمليات القوات المسلحة الخاصة بتطهير الجنوب من الإرهاب والعصابات الإجرامية، مؤكدًا أن قدوم قوات الجيش للمنطقة كان تلبية لمطلب كل مكونات الجنوب بجميع أطيافه عربا وتبو وطوارق.

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