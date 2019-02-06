وزيرالخارجية اللبناني يؤكد رغبة بلاده في قفل قضية الصدر

أكد وزير الخارجية اللبناني جيران باسيل خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة رغبة بلاده في إغلاق ملف قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه بالتعاون مع السلطات الليبية.

واتفق الجانبان على ضرورة متابعة الإجراءات التي قامت بها حكومة الوفاق من تشكيل لجنة خاصة مكونة من وزاراتي العدل والخارجية والجهات المختصة للتحقيق في القضية.

هذا وجدد الوزير اللبناني خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لدول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل جدد اعتذار بلاده وموقفها الرافض للتصرفات التي قام بها بعض الفصائل في بيروت من إهانة العلم الليبي.

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