رحيل الفنان رجب إسماعيل الشهير بـ “حش”

بنغازي-العنوان

أعلن اليوم الأربعاء في بنغازي وفاة الفنان الليبي القدير رجب إسماعيل الشهير بـ “حش”.

ونعى مكتب الثقافة والإعلام بنغازي وفاة الفنان بالقول:” رحيل موجع.. الفنان رجب إسماعيل “حش” في ذمة الله.

وأكدت مصادر أن الفنان توفي ودفن، اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد الفنان رجب إسماعيل، أحد أبرز الفنانين الليبيين في مجال التمثيل، وهو أحد أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير “مكتب مفتوح” في دور “حش” رفقة الفنان الراحل رجب العريبي في دور “الوادي”، والذي كان يذاع في أواخر السبعينيات واستمر إلى الثمانينيات من القرن الماضي.

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