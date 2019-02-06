السفير الاسباني لـ باشاآغا: مرتاحون لاستقرار الاوضاع الأمنية داخل طرابلس

ليبيا – تبادل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء مع السفير الإسباني لدى ليبيا وجهات النظر فيما يتعلق بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية.



باشاآغا أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على أن تحقيق الأمن يعزز الاستقرار السياسي وإنه مهم لكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته، أعرب السفير الإسباني عن إرتياحه للحالة الأمنية المستقرة داخل العاصمة طرابلس ، لافتاً إلى أن حكومة بلاده تثمن الجهود المبذولة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن وتدعم حكومة الوفاق ووحدة ليبيا.

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