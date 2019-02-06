الهلال الأحمر درنة ينتشل جثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة

ليبيا – كشفت الأمانة العامة للهلال الأحمر أمس الثلاثاء عن قيام فريق إنتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع درنة خلال اليومين الماضيين بإنتشال 4 جثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة.

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الأمانة العامة للهلال الأحمر أكدت وفقاً لمكتبها الإعلامي على أن إنتشال الجثث جاء بعد إن تم ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة.

وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر إلى تسليم الجثث لجهات الإختصاص لإستكمال باقي الإجراءات ودفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة.

يشار إلى أن المدينة القديمة كانت منذ أيام ساحة معركة عنيفة بين وحدات الجيش والجماعات الارهابية قبل أن يتمكن الجيش من دحرها وحصرهم في أحد أزقة المدينة حيث يتحصن ما تبقى من الارهابيين فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية