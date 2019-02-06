القيادة العامة للجيش ترسل تعزيزات عسكرية جديدة لقاعدة الجفرة

العبيدي قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن تعزيزات عسكرية كبيرة خرجت من مدينة بنغازي متجهة إلى قاعدة الجفرة العسكرية ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وأشار إلى أن القوة العسكرية ضخمة وعناصرها مجهزون بالكامل وذلك بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أكد بأن العمليات العسكرية في الجنوب تسير وفق خطة أعدتها القيادة العامة للجيش، مضيفاً أن المرحلة الأولى انتهت بنجاح والمرحلة الثانية أيضا انتهت والآن في المرحلة الثالثة دون الدخول في تفاصيل لعدم إرباك غرفة العمليات.