ترحيل 1200 مهاجر غير قانوني خلال شهر يناير

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 1200 مهاجر غير قانوني خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء، العقيد سليمان أمحيميد، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، ترحيل 35 مهاجراً غير قانوني من الجنسية المصرية أمس الثلاثاء، عبر منفذ أمساعد البري، من بينهم 5 أشخاص مصابين بمرض الوباء الكبدي.

وأرفدف امحميد بالقول، أن ترحيل المهاجرين، جاء بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية بحوزتهم، مبيناً وجود صعوبات أثناء تسليمهم إلى المنفذ البري مع السلطات المصرية من قبل الجمرك المصري.

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