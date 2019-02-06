فرنسا: يجب توحيد المؤسسات الليبية تحت سلطة مدنية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تدعم جميع القوات العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب، مشددة على أهمية توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية تحت سلطة حكومة مدنية تستمد شرعيتها من الانتخابات.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن العمليات الأخيرة في الجنوب الليبي التي قامت بها قوات الكرامة قضت على أهداف وصفتها بالإرهابية، وقد تعيق أنشطة مهربي البشر في المنطقة على حد تعبيرها.

وأكدت الوزارة أن النفط الليبي مورد وطني يتعين أن يستفيد منه جميع الليبيين، مطالبة بأن يظل حكرا على المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

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