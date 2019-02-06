مصلحة المطارات تشارك في فاعليات الندوة الدولية لأمن الطيران المدني

ليبيا – تشارك مصلحة المطارات في فاعليات الندوة الدولية لأمن الطيران المدني المقامة خلال الفترة من 5 إلى 6 فبراير 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنظمها هيئة الطيران المدني الإماراتي ووزارة النقل البريطانية.

مدير مكتب معايير الأمن والسلامة بمصلحة المطارات منصور محمد الشائبى شارك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة ممثلاً عن المصلحة ضمن الوفد الليبي المشارك في الندوة.

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وتم خلال الفعاليات إستعراض ورقات عمل تختص بآخر التحديات التي تهدد أمن الطيران المدني الدولي ومناقشة عدة نقاط أهمها التهديد من داخل المطار وأمن الجانب الارضي بالمطار وتخفيف التهديد من الطائرات بدون طيار على المطارات وادارة أمن الطيران والثقافة الأمنية.