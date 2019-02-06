المسماري :تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير ليبيا

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري أمس الثلاثاء إن تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير الدولة الليبية.

المسماري أوضح في اتصال هاتفي مع قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية أن هناك محاولات تركية مستمرة لدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا ومحاربة الجيش ، لافتاً إلى أن المنطقة مهددة بالإرهاب التركي.

وأضاف المسماري أنه تم ضبط 80 سيارة عسكرية مجهزة بأجهزة لكشف المفرقعات قادمة من تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا.

وأشار إلى أن معارك الجيش ضد الإرهاب في الجنوب مستمرة بلا هوادة،قائلاً:”نحن لا نريد أن تكون هناك دولة متطرفة في جنوب ليبيا ، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود مخطط لتقسيم الجنوب وإنشاء دولة متطرفة.

وتابع المسماري :” إن الآلة الإعلامية للإخوان عبر الجزيرة تعمل على تأليب الرأي العام في ليبيا ضد الجيش”، مشدداً على أن معركة الجيش هي محاربة الإرهاب.

المتحدث الرسمي باسم الجيش طالب مجلس الأمن بعمل حظر دولي على تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية