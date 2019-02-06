الكهرباء تنفي فقدان 500 ميغاوات بسب إصابة خط الغاز في مليتة

نفى مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكورين

الأربعاء، فقدان الشبكة 500 ميغاوات نتيجة تعرض أحد خطوط الغاز في شركة مليتة لصاعقة

أسفرت عن توقف ضخ الغاز لشبكة الكهرباء.

وقال التكوري في تصريح للرائد، إن الشركة شغلت الوحدات بالوقود

الثقيل بديلا عن الغاز قبل عملية الصيانة ومن ثم عادت الأوضاع لطبيعتها.

وأكد التكوري، أن وضع الشبكة لهذا اليوم مستقر، ويقدر العجز

المتوقع بـ 1400 ميغاوات وتبلغ القدرة الإنتاجية 5900ميغاوات، مرجعا السبب لانخفاض

درجة الحرارة والطلب المتزايد على الطاقة.

يذكر أن صاعقة قوية ضرب خط غاز في شركة “مليتة”

تسببت في انخفاض حاد في ضغط الغاز في الخط الغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية