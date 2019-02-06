المشري: الحل في ليبيا يكمن في إجراء الاستفتاء والانتخابات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء،

إن رؤية المجلس لحل الأزمة في البلاد هي إجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات

برلمانية ورئاسية جديدة.

وأكد المشري، خلال لقاءه مع مسؤول الشؤون المغاربية

بوزارة الخارجية الأمريكية “جاشوا هاريس” في واشنطن تناغم المجلس مع البعثة الأممية في

ليبيا وأنه شكل لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع.

ومن جهته أوضح “هاريس” أن بلاده ستكون على تواصل مع الأعلى للدولة من أجل استمرار العملية السياسية وأن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة وخطته مشيرا إلى تفائل الخارجية بالبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وصل

إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الرابع من الشهر الحالي لمناقشة الوضع في ليبيا

ورؤية المجلس للحلول التي من شأنها الدفع بالبلاد نحو الاستقرار.

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