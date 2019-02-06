بن تاهية: لم نستلم إلا 30% من مخصصات الانتخابات البلدية

ليبيا – قال رئيس لجنة الانتخابات البلدية سالم بن تاهية أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن 69 مجلسا بلديا من 120 مجلسا قد لا تعقد انتخابات في مارس آذار المقبل بسبب نقص التمويل من حكومة الوفاق.

بن تاهية أكد في مقابلة مع وكالة “رويترز”للأنباء إن إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي ما يقدر بـ36 مليون دولار ، مشيراَ إلى أن اللجنة لم تتلق في الوقت الراهن سوى 30% من هذا المبلغ.

وأضاف رئيس لجنة الإنتخابات البلدية بأن اللجنة لن تتمكن دون هذه الأموال الحكومية من إطلاق برامج لزيادة الوعي بأهمية الانتخابات البلدية.

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