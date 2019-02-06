المشري من واشنطن: لابد من إجراء الاستفتاء على الدستور ؟

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع مسؤول الشؤون المغاربية بالخارجية الأميركية “جاشوا هاريس” مستجدات الأزمة الليبية.

وأعرب المشري خلال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارته إلى واشنطن بدعوة من الكونغرس الأميركي عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكا إستراتيجيا لليبيا دون دعم طرف ليبي على حساب الآخر مع أهمية المساعدة في الحد من التدخلات الدولية السلبية في الشأن الليبي.

وتطرق المشري إلى حالة التناغم الموجودة بين المجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية وتشكيل المجلس لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع مؤكدا أن رؤية المجلس الأعلى للدولة للحل في ليبيا تتلخص في إجراء الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت ممكن ومن ثم الانتخابات النيابية والرئاسية وإخراج كل الأجسام السياسية الحالية من المشهد.

من جانبه أشاد “هاريس” بجهود المجلس الأعلى للدولة في تحقيق الاستقرار في ليبيا مجددا موقف بلاده المتمثل بالبقاء على تواصل دائم لاستمرار العملية السياسية ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة وخطته لحل الأزمة الليبية مع الإعراب عن حالة التفاؤل الأميركية بشأن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

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