فرنسا: عمليات الجيش الليبي في الجنوب قضت على أهداف إرهابية مهمة .

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء أن العمليات الأخيرة للجيش الليبي بالمنطقة الجنوبية قضت على أهداف إرهابية مهمة وقد تعيق على نحو مستدام أنشطة مهربي المهاجرين الذين ينتشرون في منطقة ما بين الساحل والبحر الأبيض المتوسط.

وزارة الخارجية الفرنسية قالت عبر موقعها الرسمي إن العمليات العسكرية شملت حقول نفط ، مشيرةً إلى أن النفط مورد وطني يتعين أن يستفيد جميع الليبيين من استغلاله على أن يظل حكراً على المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وشددت الوزارة على أن فرنسا حريصة على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وتدعم جميع القوات العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب ،مؤكدةً على ضرورة توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية للبلد تحت سلطة حكومة مدنية تنبثق شرعيتها عن الانتخابات الأمر الذي يسعى الليبيين إلى تحقيقه ويعمل من أجله الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة بدعم كامل من فرنسا.

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