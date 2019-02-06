رئيس أوغندا يُقدّم حلّاً لأزمة ليبيا

قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لوفد زائر من المجلس العربي الإفريقي للشباب إنه يمكن حل المشاكل في ليبيا من خلال بناء جيش وطني. كما أكد أمامهم أنه سيتم التوصل إلى حل دائم للنزاع الليبي.

وقال “إن الاتحاد الأفريقي أكثر أهمية من الصراعات القبلية السائدة في ليبيا اليوم. ويمكن حل المشاكل في ليبيا من خلال بناء جيش وطني يضم كل من أفراده القدامى والجدد”. كما اقترح إجراء انتخابات يشارك فيها جميع الليبيين بشكل عادل.

وقد أدلى الرئيس، الذي رعى مجلس الشباب العربي الإفريقي، بهذه التصريحات عندما استقبل الوفد الذي كان يتزعمه عبد الهادي الحويج في قصر الرئاسة، ناكاسيرو.

وكان الهدف الرئيسي للوفد من مقابلة الرئيس هو التشاور معه قبل الاستعدادات للجمعية العامة الثالثة لمؤتمر قمة الشباب الأفريقي العربي المقرر عقده في كمبالا في أغسطس من هذا العام. حيث عقدت الجمعية العامة الثانية للمنظمة في كمبالا في عام 2008.

ومن المقرر أن تفتح قمة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لكي تبحث تطورات الملف الليبي، أما مجلس السلم والأمن الأفريقي فمن المقرر أن يبحث تقريرا حول القضية الليبية مقدما من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو.

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