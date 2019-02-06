جهاز مكافحة الهجرة رحل 1200 مهاجر من جنسيات مختلفة خلال شهر يناير

ليبيا – قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء العقيد سليمان أمحيميد إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قد قام بترحيل 1200 مهاجر غير شرعي خلال شهر يناير الماضي.

أمحيميد أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية وتابعته صحيفة المرصد على أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء قد قام اليوم الأربعاء بترحيل 35 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري من بينهم 5 أشخاص مصابين بمرض الوباء الكبدي.