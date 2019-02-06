برنامج الغذاء العالمي يؤكد رداءة الأمن الغذائي في ليبيا

أكّد برنامج الغذاء العالمي أن انعدام الأمن الغذائي في ليبيا لا يزال يشكل تحديا كبيرا لاسيما في ظل تعطل السوق وانخفاض إنتاج السلع الغذائية.

وأشار المتحدث باسم البرنامج “هيرفيه فيرهوسل” خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف إلى أن قرابة الـ21% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و5 أعوام يعانون من سوء التغذية مؤكدا أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية لأكثر من 96 ألف ليبي خلال ديسمبر الماضي فضلا عن مساعدة 100 ألف آخرين خلال يناير الماضي.

وتطرق “فيرهوسل” إلى تأثر سبل المعيشة والخدمات الاجتماعية الأساسية بسبب النزاع ما جعل بعض الليبيين يلجؤون إلى إستراتيجية خفض عدد الوجبات اليومية والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء لا سيما الصحة والتعليم .

وأضاف بأن العام 2018 شهد تضاؤل الواردات الغذائية إلى ليبيا بسبب صعوبة الوصول إلى الموانئ ورداءة الطرق فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الرز ودقيق القمح بنسبة 200% قياسا بما كانت عليه قبل النزاع.

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