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الرئاسي يُرسل قوة عسكرية إلى الشرارة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي اللواء أسامة جويلي إن قوة من منتسبي حرس المنشآت النفطية قد توجّهت نحو حقل الشرارة في الجنوب.

وأوضح جويلي في تصريحات صحفية أن هذه القوة مكلفة بحماية حقل الشرارة منذ عام 2012، لكنّها اضطرت لمُغادرته عام 2014 بسبب عملية فجر ليبيا.

وأشار اللواء إلى أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للخروقات الأمنية المتكررة التي وضعت الحقل تحت القوة القاهرة الأمر الذي كبّد الدولة خسائر تفوق المليار دولار نتيجة توقف الإنتاج.

وأكد آمر المنطقة العسكرية الغربية أن تبعية القوة ومن أعطى لها أمر التحرك هو فائز السراج وذلك بالتنسيق مع آمر حرس المنشآت النفطية.

وأضاف أن القوة لا تتبع المنطقة العسكرية الغربية، ومُهمتها في المنطقة تتمثل في تسهيل تحركها ودعمها إذا اقتضت الضرورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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