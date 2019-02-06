الأرصاد الجوية: انقشاع السحب عن مناطق الشمال الغربي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن السحب

ستنقشع مساء عن مناطق الشمال الغربي، ويتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على

مناطق الشمال والشمال الشرقي نتيجة استمرار المنخفض الجوي.

وتوقع المركز، كما في صفحته الرسمية، سقوط أمطار على

المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت ابتداء من اليوم حتى غد الخميس، وأن تتراوح

درجات الحرارة بين “12-19” مْ على مناطق الشمال والدواخل، وتستقر على

أغلب مناطق الوسط والجنوب حيث درجات الحرارة بين “13-21” مْ.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر، الأحد،

من حدوث تقلبات جوية على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بسقوط أمطار.

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