الارصاد: استمرار تأثر هذه المناطق بالمنخفض الجوي والامطار الغزيرة

قال خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية أن أغلب مناطق الشمال وخاصة مناطق الخليج والشمال الشرقي لا تزال متأثرة بإمتداد لمنخفض جوي يتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط مصحوبة بتقلبات جوية ورياح نشطة مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف الخبراء ان الاجواء تشهد تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البردز

ونوه الخبراء إلى أن السحب ستنقشع تدريجيا مساء هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي.

وأشار الخبراء إلى أنه الفرصة تبقى مهيأه لسقوط امطار على المنطقة الممتدة من مصراتة الى سرت هذا اليوم ويوم الغد مع درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-19) درجة مئوية على مناطق الشمال والدواخل بينما يميل الطقس للإستقرار على أغلب مناطق الوسط والجنوب.. وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (13-21) درجة مئوية.

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