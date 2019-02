مؤتمر القبائل والمدن الليبية يدعو للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية

المتوسط:

يواصل القائمون على مؤتمر القبائل والمدن الليبية الاستعداد للانعقاد المدة القادمة، في سرت لإنقاذ الدولة.

ويدعو المؤتمر لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وتأييد الجيش في حربه ضد الجماعات المتطرفة.

وبعد أن كان مقررا له أن ينعقد في بلدة “رأس الأنوف”، التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الراحل معمر القذافي والمكان الذي استشهد فيه في 2011م، تم حسم مكان انعقاد المؤتمر، على أن يكون في سرت المدينة التي تعرّضت لأكبر نصيب من الدمار في الحرب التي قادها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأسقطت الدولة الليبية، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في هراوة.

