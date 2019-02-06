الأمم المتحدة: ربع مليون طفل ليبي بحاجة للمساعدات الإنسانية

نبه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “يانس لاركيه” إلى مخاطر حالة انعدام الأمن والاستقرار منذ 7 أعوام في ليبيا.

وأشار “لاركيه” في تصريحات صحفية إلى أن هذه المخاطر أدت إلى خسائر فادحة في رفاه عشرات الآلاف من الليبيين ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء والماء والمواد المنزلية الأساسية.

وأضاف بأن ما لا يقل عن 823 ألف ليبي منهم ربع مليون طفل يحتاجون لمساعدات إنسانية، ومنهم المشردون داخليا والعائدون والمتضررون من النزاعات فضلا عن معاناة اللاجئين والمهاجرين ممن يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسوء معاملة في ظل غياب سيادة القانون.

وتطرق “لاركيه” إلى غالبية المحتاجين ممن يتواجدون في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في شرق وغرب البلاد مبينا بأن الأكثر احتياجا منهم هم في مدينة سرت الساحلية وفي الجنوب بمرزق وسبها والكفرة التي يصعب الوصول إليها بسبب عدم الاستقرار.

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